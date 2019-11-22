ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني ​زياد برجي​ حلم احدى معجباته من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال وجوده بمدينة سيدني باستراليا لاحياء بعض الحفلات هناك، حيث زارها بالمنزل الامر الذي افرحها واثر بها جدا .

ووثق بعض المقربين من زياد اللحظة، الا اننا لم نشهد على نشر الفيديو أو الصور الخاصة صفحات زياد ايمانا منه بعدم الترويج لعمل خير يقوم به الانسان والفنان بشكل خاص حسب ما علم موقع الخليج 365.

واحيا زياد هناك حفلات تكللت بالنجاح ويستعد يوم السبت لاحياء حفلة اضافية ايضا نظرا للاقبال الكبير من قبل الجمهور.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- زياد برجي يقوم بعمل إنساني في أسترالياخاص الفن- ياسمين عبد العزيز تبتعد عن الكوميديا في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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