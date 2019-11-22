خاص الفن- ياسمين عبد العزيز تبتعد عن الكوميديا في رمضان المقبل

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، تحضيرات مسلسلها الجديد المقرر الاعلان عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم الاستقرار على السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري لتولي مسؤولية كتابة واخراج العمل ليستمرا في ثنائيتهما الناجحة التي قدامها في "نصيبي وقسمتك" باجزائه الثلاثة.

وقررت ياسمين عبد العزيز الابتعاد عن الكوميديا التي اعتادت عليها، للعام الثاني على التوالي، حيث اختارت موضوعاً اجتماعياً يحمل طابعاً رومانسيا لمناقشته في مسلسلها الجديد.

ويتضمن العمل العديد من المشاكل سواء الزوجية أو الاجتماعية بوجه عام وذلك بعدما قدمت ياسمين التشويق في "لآخر نفس" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغني، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.

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