حقيقة وفاة سوزان مبارك بأزمة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار كثيرة عن وفاة السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك متأثرة بأزمة قلبية مفاجئة. وعلى الفور نفت جمعية “أنصار مبارك” وحركة “آسفين يا ريس”، التي تدعم الرئيس الأسبق وعائلته كل ما تردد مؤكدين أنها شائعة سخيفة وأن سوزان مبارك بصحة طيبة.

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