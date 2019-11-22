بعدما أثارت نحافته الجدل.. شاهدوا خالد سليم يكشف كيف خسر 34 كيلوغراماً من وزنه!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - فاجأ الفنان المصري خالد سليم متابعيه مؤخراً بنحافته التي ظهرت من خلال صور نشرها على حسابه على تطبيق “إنستغرام”.

وكشف سر خسارة وزنه أثناء لقاء أجرته معه قناة DMC على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال إنه كان يمارس تمارين القلب لمدة 4 ساعات، صباحاً ومساء، وبشكل يومي. وأضاف أنه اتبع نظاماً غذائياً قاسياً التزم به لمدة أسبوعين حيث كان يتناول كميات قليلة جداً من الطعام تتوزع على 6 أو 7 وجبات.

وأضاف أن وزنه ازداد بعد تلقيه علاجاً يحتوي على الكورتيزون ما أدى إلى احتباس الماء في جسمه وإلى وصول وزنه إلى 123 كيلوغراماً وتابع أنه لا يتخطى حالياً الـ89 كيلو.

ولفت إلى أن شكله الحالي يناسب دوره في مسلسل “بلا دليل” الذي انتهى من تصويره مؤخراً. كما كشف أنه يعتزم تصوير 3 أغنيات منفردة.

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