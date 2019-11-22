شاهدوا.. أمل العوضي تعلن رغبتها في اعتزال الفن؟

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - كشفت الفنانة والمذيعة الكويتية أمل العوضي رغبتها في اعتزال الفن. وجاء هذا في فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات” وتداوله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ولفتت فيه إلى أنها تعيش حياة مزدحمة وأنها متعددة الاهتمامات. وذكرت أنها تشعر منذ شهر أو أكثر بالملل مضيفة أنها تتمتع بالشهرة منذ العام 2006.

وأضافت أنها مرت بمراحل عدة في حياتها منذ كانت في الـ16 من عمرها مع الإشارة إلى أن مرحلة شهرتها الفعلية بعد الطفولة امتدت بين عاميها الـ20 والثلاثين.

وأعربت عن شعورها بالحيرة وعن رغبتها أحياناً بالتوقف عن العمل، مشيرة إلى أنه لا يسعها أخذ القرار الجدي وأن هذا يحتاج إلى اقتناعها التام بذلك.