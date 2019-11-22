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كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لفتت الأنظار للفنان المصري محمد رياض.
وظهر فيها إلى جانب ابنه الشاب الذي أذهل الجميع بوسامته. وانطلقت على تلك الحسابات موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على درجة الشبه بين الممثل وابنه حيث رأى الكثيرون أنها كبيرة جداً.
وحققت الصورة نسبة إعجاب عالية على بعض تلك الحسابات. ويشار إلى أن الفنان يلفت الأنظار مؤخراً من خلال صور ينشرها على حسابه على التطبيق بسبب اعتماده لوك جديداً حيث يحرص على أن يضيف إلى إطلالته النظارات التي تزيده وسامة.
ويذكر الأضواء سلطت عليه في وقت سابق بعد انتشار صورة تعود إلى 21 عاماً ويظهر فيها مع الفنانة رانيا محمد ياسين في يوم زفافهما وإلى جانبهما الفنانة القديرة ماجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ابن محمد رياض الشاب يذهل الجميع بوسامته.. هل يشبهه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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