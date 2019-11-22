أروى جودة تسخر من صورتها في الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية أروى جودة جمهورها في صورة لها من ألبوم طفولتها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أروى نشرت صورة تجمع بين لقطتين الأولى وهي في طفولتها، والأخرى حديثة، وكتبت معلقة: «كله كوم والخدود كوم تاني.. زمان ودلوقتي».

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صورة أروى في الطفولة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين أشادوا بجمالها في هذا السن، كما تلقت الفنانة تعليقات طريفة من زملائها بالوسط ومنهم هند صبري، عباس أبو الحسن، ونيكولاس معوض، وغيرهم.

يُذكر أن أروى جودة تشارك في فيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، قصة كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه ‏الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا ‏المخرج محمد ياسين.

وكان آخر ظهور درامي لأروى جودة، كان عبر مشاركتها في مسلسل “صانع الأحلام” الذي ‏عُرض ‏في ‏شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من ‏إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس.‏