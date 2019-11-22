ميريام فارس تقف على يدها في استعراض للياقتها البدنية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لياقتها البدنية في مقطع فيديو جديد شاركته مع الفانز، حرصت من خلاله على تشجيع محبيها على ضرورة الحفاظ على حياة صحية.

ملكة المسرح ظهرت في الفيديو تقف على يدها وتحرك ساقيها بشكل عكس رشاقتها وقوة لياقتها البدنية، وكتبت الفنانة معلقة على الفيديو: «حافظ على التوازن بين حياتك المزدحة بالأعمال والصحة».

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يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ميريام فارس غابت عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية، خسرت على إثرها الكثير من وزنها، كما أنها أثرت كثيراً في الفنانة التي صرحت بأنها في وقت من الأوقات، فقدت الأمل في الظهور على المسرح مرة أخرى من شدة المرض، كما أنها دخلت منذ أشهر في أزمة مع الشعب المصري بسبب تصريحها المثير بأنها أصبحت ثقيلة على مصر، مما اضطرها لإصدار بيان اعتذار رسمي للمصريين، إلا أنها حتى الآن لم تحيي أي حفلات غنائية في مصر.