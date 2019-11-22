أحلام تفاجئ نوال الكويتية بهدية مميزة في عيد ميلادها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت النجمة الإماراتية أحلام، صديقتها الفنانة الكويتية نوال بهدية فريدة من نوعها احتفالاً بعيد ميلادها الـ53.
الهدية استعرضتها نوال بمقطع فيديو شاركته مع الفانز، وهي عبارة عن مجسم أبيض ضخم مزين باللؤلؤ يتضمن صوراً وشاشة عرض لمقاطع فيديو لأحدث أغاني ألبوم النجمة الكويتية «الحنين»، وقد اعربت الأخيرة عن انبهارها بالهدية، وشكرت أحلام قائلة: «شكرًا أم فاهد، عسى الله يكثر خيرج».
من ناحية أخرى، تطل أحلام أسبوعياً على جمهورها من خلال موسم جديد لبرنامج «The Voice» الذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيدة، وذلك عبر شاشة mbc مصر.
أحلام تستعد لطرح كليب جديد لأغنية تعاونت فيها مع الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، ومن توزيع وليد فايد، وتم تصوير الكليب في اندونيسيا بجزيزه بالي، بالإضافة لأغنية جديدة بعنوان «أنا ما استغنى».
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