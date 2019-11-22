باسم مغنية يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني باسم مغنية بعيد ميلاد زوجته اخصائية التغذية شيرين منسي بشكل شديد الرومانسية، وحرص على تهنئتها بصورة مميزة تجمعهما.

باسم كتب معلقاً على الصورة: «سوف احبك أكثر وأكثر كل يوم مع كل نبض من قلبي، حتى اليوم الذي أموت فيه وقلبي يتوقف عن الخفقان. عيد ميلاد سعيد حبيبي»، حيث تلقى الفنان اللبناني تهاني متابعيه، متمنيين لزوجته عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، وللزوجين الحب والسعادة الدائمة.

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يُذكر أن باسم مغنية احتفل بزواجه من اخصائية التغذية شيرين منسى مدنياً في قبرص ديسمبر 2012، حيث ينتمي كل منهما لطائفة دينية مختلفة.

من ناحية أخرى، يواصل باسم مغنية تصوير مسلسله الجديد «سر» الذي يشارك في بطولته أمام بسّام كوسا، داليدا خليل ووسام حنّا، رواد عليو، وغيرهم، والمسلسل تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات.

باسم شارك في الموسم الرمضاني الماضب بمسلسل «أسود» أمام ورد الخال، داليدا خليل، الكو داوود، وغيرهم، وهو من تأليف كلوديا مرشيليان، ومن اخراج سمير حبشي.