أحمد حافظ: مي عمر "مبتعرفش تلبس".. وهذه أسوأ إطلالات القاهرة السينمائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مُصمّم الأزياء المصري أحمد حافظ، عن رأيه في إطلالات الفنانات بمهرجان القاهرة السينمائي، موضحًا الأفضل والأسوأ من وجهة نظره في حفل افتتاح الدورة 41 الذي أُقيم الأربعاء الماضي بدار الأوبرا المصرية.

وقال حافظ في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "أنا لا أشارك تصميماتي في المهرجانات حتى أستطيع أن أقول رأيي بصراحة، وهذا العام تواجد عدد كبير من الفساتين المميزة على السجادة الحمراء".

وأضاف: "أفضل إطلالة كانت للفنانة رانيا يوسف حيث اختارت فستانًا مناسبًا تمامًا لجسدها، كما أعجبتني تسريحة الشعر وكل شيء أظهرها على أكمل وجه".

وتابع: "كالعادة أيضًا تألقت الفنانة التونسية درة على السجادة الحمراء بالفستان المنفوش، هي تُجيد ارتداء الفساتين وأصبحت تعلم جيدًا أن المنفوش يعطيها مظهرًا خاصًا كالسندريلا ويليق بها".

وواصل الحديث عن درة قائلًا: "لا أجاملها لأنني لا أعرفها على المستوى الشخصي، هي تعرفني كمصمم أزياء وأنا أعرفها كفنانة فقط، ولكنها من أجمل الفنانات وأكثرهن وعيًا في ارتداء الأزياء على السجادة الحمراء".

وأردفت: "أما نور اللبنانية فهي جميلة جدًا والفستان الأحمر الذي ارتدته أعطاها نكهة أوروبية وليست لبنانية، ولا توجد مشكلة في ارتداء فستان أحمر على السجادة الحمراء".

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ووجّه رسالةً إلى رانيا يوسف بعد اختيارها صاحبة أفضل إطلالة، قائلًا: "على المستوى الشخصي أحب رانيا جدًا، وأقول لها كنت موفقة تمامًا في حفل الافتتاح، الفستان جعلك مثل القمر وكنت كالملكة، وأنت بالفعل ملكة".

وعن الإطلالة الأسوأ في المهرجان، قال مصمم الأزياء المصري: "أسوأ فستان كان الذي ارتدته الفنانة مي عمر بلا شك، ما هذه البطانية؟، نعلم التصميم الذي يعتمد على القصر من الأمام والطول من الخلف، ولكن ليس طويلًا لهذا الحد، ما كل هذا الريش؟".

وأضاف: "مي عمر من الفنانات اللاتي يبدأن طريقهن نحو النجومية، هي ممثلة صف ثاني ويجب أن ترشح نفسها كنجمة صف أول من خلال اختياراتها على السجادة الحمراء".

وأردف: "إطلالة غير موفقة وأرى أن مي عمر منذ أن ظهرت وهي لا تجيد اختيار الملابس والأزياء في المهرجانات بالتحديد، هي في حاجة لتغيير مصمم أزيائها".

وتابع أحمد حافظ حديثه قائلًا: "لم تعجبني أيضًا إطلالة الإعلامية بوسي شلبي، لأن شعرها ومكياجها جاءا غير مناسبين تمامًا لفستانها، قد يليق الفستان بشخصية أخرى، ولكن اعتمادها على اللون الرمادي والأبيض في شعرها لم يكن مناسبًا مع الفستان تمامًا".

وشهد حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهن ليلى علوي وإلهام شاهين ونادية الجندي ويسرا ومنى زكي وأحمد حلمي ودرة ومنة شلبي وهند صبري وياسمين رئيس وهنا الزاهد وأحمد حاتم وشريف منير وغيرهم.