توبا بويوكستون تنشرُ فيديو عفويًّا مع ابنتيها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون فيديو يجمعها بابنتيها التوأم مايا وتوبارك في يوم الطفل العالمي، وعبر تعليق ارفقته في الفيديو قالت توبا: " نريد كل الحقوق لكل طفل، ونصرُّ على حق العيش وحق التعليم المجاني وحق تناول الطعام النظيف وحق الحصول على المياه النظيفة".

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار المشاهير، وتم تداوله بكثرة مُحققًا انتشارًا واسعًا ونسبة مشاهدة عالية.

وعبّر عددٌ من جمهور الفنانة التركية عن إعجابهم بالفيديو العفوي الذي جمعها بابنتيها من طليقها الفنان أونور صايلالك، مُعبّرين عن إعجابهم بجمالهم، فيما رأى البعض أنهما ورثا ملامح ولادتهما، ورأى آخرون أنهما أقرب لوالدهما في الملامح، إلا أن الغالبية رأت أنهما خليط من أونور وتوبا.

ومن المعروف عن توبا نشاطاتها فيما يخصُّ الأطفال وزيارتها بشكل مستمر إلى مخيمات اللاجئين وذلك كونها سفيرة النوايا الحسنة للأطفال في اليونسيف، ولا تفوّت توبا فرصة بمشاركة ابنتيها في أي فيديو أو رسالة تخصّ الأطفال والطفولة.

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يُشار إلى أن توبا بويوكستون والتي حقّقت شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال شخصية لميس في مسلسل سنوات الضياع، كانت قد تزوّجت من الممثل التركي أونور صايلاك في شهر يوليو من عام 2011، وأنجبت توأمها مايا وتوبارك في شهر يناير من عام 2012 أي أنهما يبلغان حاليًا ما يقارب الـ 7 سنوات، وصدمت الفنانة التركية جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها في عام 2017.

ولم يمضِ وقت طويل على انفصالها حتى دخلت في علاقة حب مع رجل الأعمال التركي أوموت أفريجان والذي يصغرها بسنوات، وكانت عدد من الصحف التركية قد ألمحت حينها أن الخيانة سبب انفصال توبا وأونور بسبب دخولها في العلاقة بشكل سريع بعد انفصالها.

في المقابل يحاول الثنائي توبا وأونور ألّا يؤثر انفصالهما على ابنتيهما إذ يظهران معهما بشكل مستمر، ويحتفلان بعيد ميلادهما في كل عام سويًا.

وعلى الصعيد الفني كان آخر أعمال الفنانة التركية مسلسل جسور والجميلة والذي جسّدت فيه شخصية سوهان إلى جانب الممثل كيفانش تاتليتوغ الذي عُرض في عام 2017.