المُتحوّلة كاتلين جينر: أبنائي ينادونني "أبي".. وأحفادي أعطوني هذا اللقب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من تحول "كاتلين جينر" لأنثى والانسحاب من مسلسل الواقع Keeping Up With The Kardashians، إلا أن عدسات الباباراتزي ومواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تركّز عليها.

وتُشارك "كاتلين" 70 عامًا حاليًا في برنامج واقع آخر شهير يدعى I’m A Celebrity، وخلال لقاء في البرنامج أمس الخميس، سُئلت كاتلين عن عائلتها وكشفت بعض الأمور.

فوفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت كاتلين أنه على الرغم من عملية تحولها، إلا أن أبناءها لا يزالون ينادونها بـ"أبي"، وأحفادها ينادونها بلقب مختلف تمامًا.

فعلى عكس ما قد يتوقّعه الكثيرون، بدلًا من "جدتي" أو حتى "جدي"، ينادي الأحفاد كاتلين باسم "بووم بووم"، وذلك من أجل تجنب الارتباك بشأن كيفية مناداة كاتلين بعد عملية التحول.

وخلال اللقاء، سُئلت كاتلين بشأن عدد أحفادها، وقالت: "لدي 19 حفيدًا، وسيصبحون 20 في ديسمبر"، الأمر الذي يثير الفضول والتساؤلات بشأن أي من أبناء كاتلين يستعد لاستقبال مولود جديد ينضم لسلسلة أحفادها؟

كما قالت كاتلين عن مناداة أحفادها لها: "لقد ابتكروا بووم بووم..إنه أسهل بالنسبة لهم"، وأوضحت أيضًا أنها لا تنزعج إطلاقًا من مناداة أبنائها لها بـ"أبي"، حيث قالت: "كل أبنائي ينادونني بأبي، وعندما سألتني كيندال إذا كان يمكنها مناداتي بأبي، قلت لها إنني والدك وسأظل والدك دائمًا حتى يوم مماتي".

وفي حين أن أبناءها ينادونها بـ"أبي"، إلا أنهم كثيرًا ما يختلط عليهم الأمر أثناء التحدث عنها، حيث أوضحت كاتلين: "كثيرًا ما يفاجئونني عندما يتحدثون عني، إذ قد يقولون: أبي هي."

وبالإضافة إلى عدد أحفادها الكبير، يُذكر أن لكاتلين 6 أبناء، وهم "بيرت" (41 عامًا) و"كاسندرا" (38 عامًا) من الزوجة الأولى "كريستي جينر"، و"براندون" (38 عامًا) و"برودي" (36 عامًا) من الزوجة الثانية "ليندا تومسون"، ولا ننسى "كيندال" (23 عامًا) و"كايلي" (22 عامًا) من "كريس جينر"، وذلك بالإضافة إلى مساعدة كريس في تربية أبنائها الـ 4 "كيم" و"كلوي" و"كورتني" و"روب".

ويُذكر أن ابن كاتلين، "برودي جينر" والشهير بمشاركته في برنامج الواقع "ذا هيلز"، كانت علاقته مضطربة بكاتلين قبل تحولها عندما كان اسمها "بروس"، وخاصةً عندما تغيّبت عن حضور حفل زفافه العام الماضي على "كاتلين كارتر"، والتي تعد حبيبة مايلي سايرس السابقة، وانفصلت عن برودي خلال هذا العام.

وعلى الرغم من توتر العلاقة مع "كاتلين جينر" منذ زمن طويل، وكشف "برودي" أنه لا يشاهد برنامج I’m A Celebrity ولا حتى يعلم بشأنه، إلا أن أحد المصادر كشفت أن برودي يتطلّع لمنح كاتلين فرصة ثانية لتعزيز علاقتهما، خاصةً أنهما لم يتحدّثا منذ عام.