هيفاء وهبي تُحذّر أحمد السقا وأحمد عز: خافوا مني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها، بمداعبة كلٍّ من الفنانين المصريين أحمد السقا، وأحمد عز، اللذين اشتُهرا بتجسيد أدوار الأكشن في المسلسلات الدرامية والسينما المصرية، وذلك من خلال توجيه رسالة تحذيرية بطريقة طريفة لهما، كونهما يقدّمان نفس نوع أفلام الأكشن والمطاردات، الذي قرّرت خوضه في فيلم "أشباح أوروبا".

ونشرت هيفاء عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram فيديو، تداولته صفحات النجوم عبر مواقع السوشيال ميديا، قالت فيه: "بقولك إيه يا عز أنت وسقا خافوا مني".

وكانت هيفاء قطعت شوطًا كبيرًا في تصوير العمل السّينمائيّ الجديد، وتحديدًا في المشاهد الداخلية، وآخرها صوّرت بعض المشاهد داخل مطار القاهرة الذي سيشهد بعض المطاردات.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

قصّة الفيلم تتمحور حول 3 توائم تجسّد أدوارهم: هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، أحدهما عاش في حارة شعبيّة، والآخر سافر ليعيش في أوروبا، بعد أنْ اضطرّ والدهم لبيعهم من أجل الحصول على المال.

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وستطلّ هيفاء بلوك أوروبي مرتديةً "باروكة شقراء" لتجسّد شخصية الفتاة الأوروبية، أمّا الشعبية فقد حصلت على كورس تمثيل من أجل إتقان الشخصية الشعبية بكافة تفاصيلها ضمن الأحداث.

كما خضعت الفنانة مؤخرًا لتدريبات قاسية، لإنجاز مشاهد "الآكشن" الخاصّة بالفيلم جنبًا إلى جنب مع بقيّة نجومه، خصوصًا أنَّ وهبي رفضت الاستعانة بـ"دوبليرة" وأصرّت على أداء المشاهد بنفسها.

وصوّرت النجمة اللبنانية عددًا من المشاهد في مصر خلال الأيام الماضية، وتقول المعلومات إنَّ صُنّاع الفيلم اختاروا بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجيّة، علمًا بأنَّ أحداث الفيلم تحتاج مشاهد خارجيّة كثيرة.

على الجانب الأخر، تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الدراما الرمضانية مجددًا، من بوابة مسلسل "أسود فاتح" بعد غيابها الموسم الماضي، حيث يجري العمل على قدم وساق للتعاقد مع الممثلين الذين سيشاركون في المسلسل، بعد أنْ تمّ الإعلان عن البطل الرئيس أمام هيفاء، وهو أحمد فهمي.