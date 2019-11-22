محمد رحيم يعلن عن تعاون جديد مع حميد الشاعري

القاهرة – لايف ستايل
أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاون جديد يجمعه مع المطرب والملحن حميد الشاعري في ألبومه جديد، عبر أغنية من كلمات الشاعر محمود صلاح.
ونشر "رحيم" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تجمعه بـ«حميد وصلاح»، معلقاً عليها: «استنونا في مفاجأة كبيرة جدا إن شاء الله في 2020، الكابو حميد الشاعري، الشاعر محمود صلاح».
ويذكر أن الفنان محمد رحيم يتسعد لطرح ألحانه مع العديد من نجوم الوطن العربي في ألبوماتهم المنتظرة، مثل «محمد منير، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، حميد الشاعري»، كما يتعد رحيم لطرح ألبومه الجديد خلال عام 2020.
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