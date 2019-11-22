أحمد كمال وعلاء مرسي ينضمان لأبطال فيلم"صندوق الدنيا"

بدأ الفنان أحمد كمال والفنان علاء مرسي تصوير مشاهدهم في فيلم "صندوق الدنيا" في عدد من لوكيشنات التصوير الخارجي بمنطقة وسط البلد.



وتواجدا في كواليس التصوير مع المؤلف والمخرج عماد البهات استعدادا لبروفات المشاهد التي تجمع كل من الفنان خالد الصاوي والفنان أحمد كمال والفنان علاء مرسي ابطال فيلم "صندوق الدنيا" في عده مناطق مختلفه بوسط البلد.



ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال ، عمرو القاضي،علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".

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