أحمد جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد

يستعد المطرب الشاب "أحمد جمال" لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر جميع المناص الرقمية والمواقع الإلكترونية المختصة في تحميل وسماع الأغاني.



ويتعاون "جمال" في الألبوم مع عديد من صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، ويتضمن الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، والألبوم من إنتاج شركة "مزيكا" للإنتاج الفني.



ونشر أحمد جمال غلاف ألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "Instagram"، معلقاً على الصورة، قائلاً "قريبا".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال هي أغنية "قدها وقدود" التي طرحها خلال مشاركة منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا، وهي من كلمات "محمد عاطف"، وألحان "مادين"، وتوزيع "أحمد عادل".

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