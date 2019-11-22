فن ومشاهير

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

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وصلت، الفنانة يسرا، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت يسرا، بإطلالة مميزة بارتدائها فستانا أسود مطرزا بالخرز، خطفت به أنظار الحضور على الريد كاربت الخاص بالمهرجان.
 
يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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