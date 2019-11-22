جيهان علامة تقود الدراجة النارية في مرآب السيارات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت مصممة المجوهرات السيدة جيهان راغب علامة مجدداً على الدراجة النارية في لقطات حية صُوِّرَت لها داخل مرآب سيارات. حيث ظهرت بلقطتين وهي تقود الدراجة استعداداً لانطلاقها.
والمهم ذكره هنا أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها "علامة" وهي تقود الدراجة النارية. فقد اعتادت التنقل عليها هي وزوجها راغب في لبنان وفي العاصمة الفرنسية باريس. علماً أنهما يقدمان رسائل توعية للشباب اللبناني بعدة أفكار من حينٍ لآخر، حيث يتفاعل الجمهور مع إطلالتهما المختلفة.
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