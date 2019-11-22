شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى : أنا أتربيت على أفلام شريف عرفة و" الممر "كان لازم يحصل من زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل ندوة تكريم المخرج شريف عرفة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعد حصوله علي الجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بحضور محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد طارق الشناوى الذى يدير الندوة.

وقال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، إن اسم شريف عرفة كان من الأسماء المطروحة لتكريمه بجائزة فاتن حمامة، وأنا فخور جدا إني رئيس المهرجان في وقت تكريم شريف عرفة، ونفس الوقت زعلان كمنتج لأنى عمرى ما اشتغلت معاه".

وأضاف حفظى :" أنا اتربيت على أفلام شريف عرفة، وهو من الناس التى حببتنى في السينما المصرية، وخاصة آخر أعماله فيلم "الممر" بعد نجاحه واللي كان لازم يحصل من زمان.

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ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.