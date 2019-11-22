شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: الممر لم يقلل من شخصية الصحفى لأنه أنقذ جندى من الموت فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج شريف عرفة على الأزمة التى أثيرت حول النيل من شخصية الصحفى فى أحداث فيلم "الممر"، وإبرازه بشكل سيئ وهى شخصية إحسان التى جسدها الفنان احمد رزق.

وتساءل عرفة خلال الندوة التى أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى: ايه المانع إن واحد يكتب عن الراقصات ويغير مسار حياته ويكتب عن الحروب.

وأشار عرفة الى انه مر بنفس الأزمة بعد عرض فيلم طيور الظلام و غضب بعدها المحامون، واعتبروا ان الفيلم ينال من شخصية المحامى.

وشدد عرفة على احترامه للصحفيين قائلا: انا لا يمكن اكون ضد صحفى، وعلاقتى كويسة بكل الصحفيين، والصحفى خلال الفيلم انقذ واحد من الموت.

وقص عرفة مقولة لاستاذه المخرج صلاح ابو سيف وتناقشا حول مفهوم الواقعية، وقال: كنت فى مهرجان مع المخرج صلاح ابو سيف، قالى مفيش حاجة اسمها واقعية، مدللا على انه لا يعنى ظهور شخصية تمتهن مهنة معينة بتناول سلبى ان كل اصحاب المهنة كذلك .

وجه المخرج شريف عرفة التحية لرئيس مهرجان القاهرة السينمائى محمد حفظى، بعد اختياره لتكريمه فى الدورة 41، واكد تقديره لحفظى كمنتج وكاتب وابدى رغبته فى التعاون معه فى عمل سينمائى.

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وعبر عرفة عن سعادته بعد ترميم عدد من نسخ افلامه القديمة وعرضها بالسينمات ضمن برنامج عروض مهرجان القاهرة.

وقال عرفة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمسرح المكشوف ان بداية علاقتى بالسينما كانت ورثا من خلال عملى مع والدى، واشعر انا وجيلى باننا نحمل مسئولية القوة الناعمة المصرية، وهى مؤثرة فى الخارج جدا.

وقص عرفة قصة المواطن المغربي الذى اوقف عبد الناصر وقال له سلم لى على اسماعيل ياسين، مدللا على شدة تاثير السينما المصرية فى الخارج .

ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوى ان عرفة مر بعدة مراحل خلال عمله كمخرج منها عاشق للسينما وكائن سينمائى منذ ان ولد، وامامه دار عرض سينمائي، فاحب السينما واحبته.

المؤتمر يقام بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان «شريف عرفة.. المايسترو»، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، يقول خلاله «الشناوي» في وصف «عرفة»: «ولد ليكون سينمائياً، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائى، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هي الدنيا والدنيا هي السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد».

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، «الإرهاب والكباب»، «طيور الظلام»، «سمع هس»، «اللعب مع الكبار»، كما يعرض فيلمه الأخير «الممر» في قسم بانوراما السينما المصرية.