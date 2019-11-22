شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: أحمل على عاتقى مسئولية إرث السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج شريف عرفة التحية لرئيس مهرجان القاهرة السينمائى محمد حفظى، بعد اختياره لتكريمه فى الدورة الـ 41، وأكد تقديره لحفظى كمنتج وكاتب وأبدى رغبته فى التعاون معه فى عمل سينمائى.

وعبر عرفة عن سعادته بعد ترميم عدد من نسخ أفلامه القديمة وعرضها بالسينمات ضمن برنامج عروض مهرجان القاهرة.

وقال عرفة خلال ندوة تكريمه المقامة حاليا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، إن بداية علاقتى بالسينما كانت ورثا من خلال عملى مع والدى، وأشعر أنا وجيلى بأننا نحمل مسئولية القوة الناعمة المصرية، وهى مؤثرة فى الخارج جدا.

وقص عرفة قصة المواطن المغربي الذى أوقف عبد الناصر وقال له سلم لى على إسماعيل ياسين، مدللا على شدة تأثير السينما المصرية فى الخارج .

Advertisements

ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوى، إن عرفة مر بعدة مراحل خلال عمله كمخرج منها عاشق للسينما وكائن سينمائى منذ أن ولد، وأمامه دار عرض سينمائي، فأحب السينما وأحبته.

المؤتمر يقام بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان «شريف عرفة.. المايسترو»، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، يقول خلاله «الشناوي» في وصف «عرفة»: «ولد ليكون سينمائياً، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائى، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هي الدنيا والدنيا هي السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد».

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، «الإرهاب والكباب»، «طيور الظلام»، «سمع هس»، «اللعب مع الكبار»، كما يعرض فيلمه الأخير «الممر» في قسم بانوراما السينما المصرية.