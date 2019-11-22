شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تثير التساؤلات بعد نشر صورة مع ابنة طليقها أيمن الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة أصالة التساؤلات كعادتها دائما فور نشرها أى صورة او تعليق جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وآخرها نشر ابنتها "شام الذهبي" صورة لها مع شقيقتها الصغرى من طليق أصالة "أيمن الذهبي". وانقسمت الآراء حول الصورة، فقال البعض إن هذه علامة على إنهاء أصالة خلافاتها مع زوجها السابق والتى تحدثت عنها من قبل كثيرا، فيما رأى فريق آخر أن الصورة لا تدل على شىء سوى عفوية أصالة وحبها للأطفال. ونشرت شام، صورة لأصالة برفقة شقيقتها "أنجيلا"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مثحوبة بتعليق :"الحب هو دائما الجواب".

اصالةة

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