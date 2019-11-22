شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يكشف سبب توجهه للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد رمضان، أنه لم يكن يفكر فى الغناء من قبل، وأنه "ممثل" ولكن هناك سبب وراء اتجاهه للغناء، كشف عنه خلال حفلته بموسم الرياض، أمس.

وقال رمضان :" بتسأل السؤال ده كتير ..لحقيقة إنه اللي خلاني أغني إنتوا..عملت أغنية على أنها إعلان والحقيقة أنها تخطت حدود الإعلان واتغنت في الأفراح وكل مكان وجمهوري طلب أعمل أغنية تاني كانت (نمبر وان) ونجحت".

وأضاف رمضان: "فعملت أغنية تالتة ورابعة وخامسة والحقيقة إن دي خطة عملتها أنا وجمهوري، ورسمنا خطتنا ودخلنا بالراحة وركبنا على الساحة".