فيديو نادر من فرح حسين الإمام يرقص بالعصا مع زوجته سحر رامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو نادر لحفل زفاف الفنان الراحل حسين الإمام على زوجته الفنانة سحر رامي.
ويظهر حسين الإمام فى الفيديو خلال رقصه بالعصا مع زوجته، وسط تفاعل كبير للحضور بحفل الزفاف.
وقال إنه اختار هو وزوجته الاعتماد على نفسيهما بشكل كبير فى التخطيط لزواجهما دون اللجوء لمساعدة من أهل الطرفين.
يذكر أن الفنان حسين الإمام ابن المخرج حسن الإمام وشقيق الموسيقى مودى الإمام، تزوج من الممثلة سحر رامى، وأنجب ولدين، هما يوسف وسالم، وتوفى فى 17 مايو عام 2014 عن عمر ناهز 63 سنة.
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