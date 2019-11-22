شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نقيب الممثلين وإلهام شاهين يشيعان جثمان شقيقة فيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على المشاركة فى تشييع جثمان الحاجة سعاد شقيقة النجمة فيفى عبده، وحضرت أيضا الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بالإضافة إلى عدد كبير من أسرة فيفى عبده.
ووصلت أيضا قبل قليل الفنانة إلهام شاهين إلى مسجد السيدة نفيسة، للمشاركة فى تشييع الجثمان، وانهارت النجمة فيفى عبده بعد أداء صلاة الجنازة على شقيقتها وأثناء ذهابها إلى المقابر لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.
وكانت الحاجة سعاد قد رحلت عن دنيانا فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.
وقالت النجمة فيفى عبده لـ"الخليج 365"، إن العزاء سيكون فى المقابر بعد صلاة الجنازة فقط، نظرا لوصية شقيقتها الراحلة، والتى أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نقيب الممثلين وإلهام شاهين يشيعان جثمان شقيقة فيفى عبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.