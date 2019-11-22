شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى وأحمد كمال يدخلان "صندوق الدنيا" بمنطقة وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنانان أحمد كمال وعلاء مرسى تصوير مشاهدهم في فيلم "صندوق الدنيا" للفنانة رانيا يوسف، فى أحد أماكن منطقة وسط البلد، حيث فضل مخرج العمل عماد البهات بدء التصوير بالمشاهد الخارجية.





ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال ، عمرو القاضي،علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.



