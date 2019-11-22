بقولك إيه ياعز إنت والسقا خافوا منى.. هيفاء وهبى تهدد النجمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تقدم الفنانة هيفاء وهبى الأكشن فى أعمالها الفنية من خلال فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ويشاركها فى بطولة الفيلم الفنانان أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، وتظهر خلال أحداثه بشخصيتين الأولى شعبية، والثانية تعيش فى إحدى الدول الأوروبية وتقتحم عالم المطاردات والأكشن. ومزحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مع النجمين أحمد عز وأحمد السقا من خلال فيديو، حيث وجهت له رسالة قائلة: "بقولك اية ياعز انت والسقا خافو منى". Advertisements فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

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