تراند اليوم : الفنان هادى الجيار بخير .. كفاية إشاعات

انتشرت شائعة وفاة الفنان هادى الجيار، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، ألزمته تواجده فى المستشفى، ليتم نفيها بعد ذلك من قبل نقابة المهن التمثيلية.

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، أن حالة الفنان هادى الجيار مستقرة.

وأضافت، أن الفنان القدير يعانى من التهاب رئوى، وهو أمر غير مقلق، ويتلقى العلاج، مؤكدة أنه كان من الممكن أن يتلقى العلاج فى غرفة عادية، إلا أن بقاءه فى العناية المركزة فقط من أجل رعايته بشكل دقيق وأفضل.

هادى الجيار هو ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، لمع اسمه فى مسرحية مدرسة المشاغبين كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم.

كما تألق فى وفى المسرح من خلال أعمال كان أهمها أحلام ياسمين، لما قالوا دا ولد.