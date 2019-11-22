تراند اليوم : ريهام حجاج : أقسم بالله ما حامل

كشفت الفنانة ريهام حجاج من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” عن حقيقة حملها .

ونشرت ” ريهام حجاج” صورة لها ، وهو ما جعل بعض المتابعين يسألون عن إذا ما كانت حاملا أم لا ، لترد قائلة : ” لأ مش حامل”.

وعادت من جديد ، وردت على متابعة قائلة : “أقسم بالله ما حامل”.

Advertisements

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن انفصل الأخير عن الفنانة ياسمين عبد العزيز .

وكان اخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل ” كارمن” الذى عرض خارج الماراثون الرمضانى وشارك فى بطولته كل من محمد كيلانى وشيرين وليلى عز العرب .