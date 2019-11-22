كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - علقت الممثلة السورية أمل عرفة على القصف الصاروخي الذي تشهده بعض المناطق السورية، وقالت عبر فيسبوك: “مافيه شعور أبشع من انك تشوف ولادك قدام عينك عم يتشاهدوا …..شو بقيان لبوكرا بقا! الله يحميكون ويحمينا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة: “ما فيه شعور أبشع من انك تشوف ولادك عم يتشاهدوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.