كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - شارك الفنان اللبناني سعد رمضان متابعيه مقطع فيديو لجدته نشره على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثق لحظة اعطاء الجدة لسعد “بيجاما” جده الراحل، مشيرة الى انها جديدة ولم يرتديها جده.

وعلّق سعد على الفيديو: “ستّي جايبتلي البيجاما تبع جدّي الله يرحمو عشان البسها”.



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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ردة فعل سعد رمضان بعدما أعطته جدّته “بيجاما” جدّه الراحل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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