شاهد.. انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - دخلت الفنانة فيفي عبده، منذ قليل، في نوبة بكاء، عقب تشييع جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك في الجنازة كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة رجاء الجداوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة عبير منير وغيرهم.
وكانت سعاد الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، قد وافتها المنية أمس الخميس داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في جامعة الدول العربية.
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