شاهد.. وصلة رقص تجمع حلا شيحة وهنا الزاهد وبشرى!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - أحيا الفنان المصري عمرو دياب، امس الخميس، حفلا خاصا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 41، حضره عدد كبير من النجوم.
وقد شاركت الفنانة بشرى متابعيها بمقطع بفيديو فيديو من الحفل ظهرت فيه مع حلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن على أغنية “ما بلاش نتكلم في الماضي”.
يذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت الأربعاء 20 نوفمبر وتستمر فعالياتها حتى 29 من نفس الشهر.
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