جي جي حديد تعود لزين مالك بعد 10 شهور من الانفصال

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد انفصال دام 10 أشهر حتى الآن، عاد الحبيبان السابقان جي جي حديد وزين مالك للتواصل مؤخرًا بشكل غير رسمي بين الحين والآخر، وهو أمر جديد بينهما، خصوصًا وأنهما قطعا التواصل بينهما كليًّا في فترة ما بعد الانفصال.

عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جي جي حديد، وحبيبها السابق المغني العالمي من أصل باكستاني زين مالك، دخلا في مرحلة جديدة من الود بعد انفصال جي جي حديد الشهر الماضي عن تايلور كاميرون، متسابق البرنامج الواقعي “The Bachelorette”، وذلك بعد مواعدتهما لفترة قصيرة.

وكشفت بعض المصادر المقربة من موقع “E! News”، أن جي جي هي من تواصلت مع زين، علمًا بأنهما تواعدا بشكل متقطع منذ عام 2015.

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وأضاف المصدر قائلًا: لطالما احتل زين مكانًا مميزًا لدى جي جي؛ فهما يتشاركان الكثير من الماضي، إنهما بالتأكيد لن يعودا إلى بعضهما البعض، لكن علاقتهما تمر بمرحلة جيدة الآن.

واستطرد المصدر في تصريحاته قائلًا: لقد مرا في فترة ابتعدا فيها عن بعضهما البعض ولم يكونا على تواصل بتاتًا، لكنهما يتواصلان مؤخرًا، فهي تدعمه، ويدردشان هنا وهناك بأسلوب غير رسمي”، صحيح أن الحبيبين السابقين لم يكونا على تواصل في الأشهر الماضية، ولكن لم يمنع ذلك جي جي من إظهار دعمها لزين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، قامت حديد بوضع علامة إعجاب على أحد منشورات زين في الأسبوع الماضي، وذلك عندما أطلق أجدد أغانيه تحت عنوان “Flames”.

وفي شهر مايو الماضي، فعلت الأمر نفسه عندما شارك زين مالك في أداء أغنية فيلم علاء الدين الأيقونية “Aladdin’s A Whole New World”.