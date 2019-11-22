أحمد سعد يجهز لـ«مراعتش الأصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المطرب المصري أحمد سعد، التعاون مع الشاعر الغنائي عادل السيد، في أغنية جديدة تحمل عنوان “العشم “، سيضمها لألبومه الجديد، وهى من ألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.

ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد، الأغنية خلال الأيام المقبلة، وتقول كلماتها : ” ناس ومراعتش الأصول.. كدابين مطمرش فيهم.. خدونى سكه للوصول..يلا عادي الله يجازيهم”.

وكان المطرب المطرب المصري قد أطلق أغنية «مسحراتى» عبر موقع «يوتيوب»، منذ شهر رمضان الماضى 2019، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية “يا مدلع”، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا