الكاف يعتمد نظام التأهل إلى النسخة الجديدة من مونديال الأندية

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظام الفرق المتأهلة إلى النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها بدءا من عام 2021 في الصين.

وعقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي "كاف" اجتماعا يوم الخميس، اتخذت خلاله العديد من القرارات الحاسمة بشأن المرحلة المقبلة، أبرزها اعتماد نظام التأهل لمونديال الأندية.

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وحسب بيان الكاف الرسمي، فإن بطل ووصيف النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، موسم 2020-2021، بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث، سيحصل على فرصة التأهل إلى البطولة.

يذكر أن الأهلي المصري يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للأندية خلال نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

ويمثل أفريقيا في النسخة المقبلة، فريق الترجي التونسي الذي توج بطلا لدوري الأبطال بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب والعودة بالدور النهائي.