احلام تكشف النقاب عن تفاصيل عملها القادم

تستعد النجمة الاماراتية أحلام لطرح عمل فني جديد قريباً جداً وذلك بعدما كشفت الى انها استلمت في الساعات الماضية أول كليب من ألبومها القادم، والذي صورته مع المخرج حسن غدار في جزيرة بالي في اندونيسيا.

الاغنية التي صورتها احلام هي من كلمات شاعر شبه الجزيرة العربية سمو الامير ‫عبدالرحمن بن مساعد، الحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

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احلام نشرت صورة من الكليب وتمنت من محبيها ان ينال العمل دعمهم واعجابهم.

وكانت احلام قد تفرغت في الأشهر الماضية لتسجيل أغاني ألبومها المقبل في الاستديو، حيث من المتوقع ان تبدأ بالكشف عن الأغنيات تباعاً.

نشير أن آخر البومات احلام “يلازمني خيالك” عام 2016 ، تضمن عشر أغنيات وهي “يلازمني خيالك”، “ابي امي”، “حمال اسية”، حبيبي ما”، “ظنيت بك خيرا”، “طلقة”، “الجهات المستحيلة”،”ولية”، “مستغرب” و”يستاهل الجرح”.