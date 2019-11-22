رامي عياش في أضخم إحتفالات القاهرة

Nov 22, 2019 بمناسبة الذكرى المئة والخمسين لإفتتاح قناة السويس وأوتيل ماريوت القاهرة في قصر عمر الخيام الأثري. أحيا الفنان رامي عياش إحتفالية ضخمة حضرها كبار الشخصيات المصرية إضافة إلى دبلوماسيين ورؤساء أعمال وفنانين من مصر ومختلف الدول الأوروبية والعربية.







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