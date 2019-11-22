محمد رمضان الثاني بعد رونالدينو في معرض السّيّارات بالرّياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يفوّتْ الفنان المصري محمد رمضان الفرصة من أجل أنْ يكون من أوائل المشاهير الذين يشترون سيارات فاخرة من معرض السيارات في الرياض.

فبعدما كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، عن قيام اللاعب البرازيلي رونالدينيو بشراء أول سيارة من المعرض من نوع أستون مارتن، طراز رابيد AMR، كشف رمضان من خلال فيديو نشره تركي آل شيخ عن غيرته ورغبته بأنْ يكون المشتري الثاني، وأضاف رمضان من خلال الفيديو أنّه يملك كافة أنواع السيارات إلا أنّه لن يفوّت الأمر ليكون المشتري رقم 2 في المعرض الذي من المفترض أنْ يستمرّ حتى 26 نوفمبر الحالي.

وبالفعل قام الفنان المصري محمد رمضان بعد حفله الذي أقيم في معرض الرياض للسيارات بشراء مرسيدس G65، والتي تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم، ليكون رمضان بذلك ثاني مشترٍ في المعرض، وأحد ملاك هذه السيارة الفاخرة جدًا. وانتشرت مجموعة من الصور للنجم المصري، إلى جانب السيارة تكشف عن فخامتها.

وكان الفنان المصري قد أحيا حفله الغنائيّ الأوّل في السّعوديّة، ضمن فعاليات موسم الرياض، وأقيم الحفل على مسرح معرض السيارات للرياض، وجاء الحفل الذي نفدت تذاكره قبل موعده واضطرّ المسؤولون عنه بتوسيع المسرح، من أجل استيعاب أكبر عدد من الجمهور، ضمن فعاليات المعرض الذي يعرض من خلاله 1200 سيارة معدّلة و كلاسيكية ونادرة، بعد موافقة سمو الأمير ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان.

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واستطاع رمضان إشعال المسرح وتقديم مجموعة من أغانيه التي حقّقت انتشارًا واسعًا عبر الوطن العربيّ، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وعلى صعيد مختلف، أثار رمضان حالة من الجدل بين جمهوره المصريّ خاصّة بعد الفيديو الذي ظهر فيه، وكشف من خلاله أنّه يملك جميع انواع السيارات، إذْ عادة ما يرى جمهور رمضان المصريّ تفاخره بثرائه وأمواله وسياراته، هو نوع من أنواع الاستفزاز للجمهور خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصاديّ السّيء.

وعادة ما يتعرّض رمضان لهجوم في كلّ مرّة يستعرض من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ لثروته الكبيرة، إلا أنّه لا يكترث لأيّ هجوم.