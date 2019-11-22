سيرين عبد النور: هذا ما تعلّمته من الدّيفا.. ومررت بكلّ ما مرّت به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدعت النجمة سيرين عبد النور خلال الدراما الرمضانية الماضية، من خلال لعب دور البطولة إلى جانب النجم تيم حسن في مسلسل "الهيبة - العودة"، حيث جسدت شخصية الاعلامية نور رحمة، التي تغرم بـ"جبل شيخ الجبل" وتتسارع بعدها الأحداث وصولا لارتباطهما وانجابها طفلا منه لينتهي المسلسل بمشهد دام نتيجة سطو مسلّح يتعرّضان له إلى جانب طفلهما، وهو ما ينهي دور عبدالنور في العمل.

وتعود النجمة المتألقة من جديد الى التميز في خياراتها بالأعمال الدرامية، إذْ تجسّد هذه المرّة شخصية "ريما" في مسلسل " الديفا"، المقرر عرضه قريبًا.

وأبدت النجمة سيرين عبد النور سعادتها بتجربتها الجديدة في مسلسل "الديفا"، موضّحة أنّها "تأتي في إطار استمرار تعاونها مع MBC منذ إطلاق المسلسل الشهير "روبي" عام 2012.. مرورًا بظهورها على شاشات MBC في عدد من الأعمال الدرامية التي كان آخرها خلال الموسم الرمضاني الفائت".

وأضافت سيرين: "يُمكن وصف "الديفا" بالنقلة النوعية في الإنتاجات الدرامية التقليدية، فهو مُستوحى من الواقع، ومبنيّ على تفاصيل ومعطيات وخبرات وتجارب حقيقية ومتراكمة لصُنّاع ومنتجي برامج المواهب في "مجموعة MBC".

Advertisements

كما كشفت الفنانة اللبنانية عن تشابه في بعض الأمور بينها وبين شخصية ريما في العمل. وتحدّثت بشكل حذر عن ما ستقدمه في الموسم الرمضاني المقبل دون الكشف عن أيّ تفاصيل.

على صعيد اخر، تعيش النجمة اللبنانية سيرين عبد النور هذه الأيام أيامًا عصيبة، نتيجة معاناة "كيفن" نجل شقيقتها سابين من المرض الخبيث.

فقد كشفت سيرين عبد النور عن حالتها النفسية السيئة، وأوضحت أنّه أصيب بانفلونزا حادّة كشفت عن إصابته بالمرض الخبيث، مؤكّدة أنّها متحلّية بالرّوح الايجابيّة، وهي على يقين أنّ الله سيشفيه.

تجدر الاشارة، الى أنّه إحتفاءً بإطلاق أولى الإنتاجات الأصلية الحصرية لـ "شاهد"، المنضوي تحت لواء "مجموعة MBC"، وبعد انتهاء تصوير باكورة تلك الأعمال "الديفا"، عُقد مؤتمر صحفيّ، حضره نجمة العمل سيرين عبد النور، والنجوم يعقوب الفرحان وبوسي، فضلاً عن حشد من الوجوه الفنيّة والإعلاميّة.