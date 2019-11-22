ظهور خاطف للأنظار لـ"درة" في مهرجان القاهرة السينمائي

كعادتها ظهرت الفنانة التونسية درة بإطلالة جميلة بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، الذي أقيم مساء أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وظهرت درة على السجادة الحمراء بفستان أسود اللون خطف أنظار الحضور على السجادة الحمراء ليظهر جمالها وجمال اطلالتها.



يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قد يهمك ايضاً: أحمد داوود يستعيد ذكريات أول مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"قناع العندليب" سبب غياب ياسمين صبري عن مهرجان القاهرة السينمائي

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