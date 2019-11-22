خالد الصاوي يقدم "الممثل والمنتج" في افتتاح "القاهرة السينمائي"

قدم النجم خالد الصاوي، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، بطريقة "الاسكيتش"، حيث عرض بطريقة كوميدية علاقة الممثل بالمنتج والمخرج والسيناريست.

وقال "الصاوي"، إن علاقة الممثل بالمنتج تبدأ عند التوقيع على العقد، وتنتهي في المحاكم بسبب الأجر، مضيفًا: "المنتج بيجيبك يقولك فيه فيلم جديد، تقوله فين التفاصيل يقولك امضي، طيب أخد فكرة، يقولك امضي، طيب اقرأ القصة، يقولك امضي، طيب نتكلم في الأجر، يقولك مش هانختلف بس امضي"، معقباً: "أهي مش هانختلف دي هي اللي بتقلقني".

وكانت إدارة "مهرجان القاهرة السينمائي"، قررت اختيار النجوم "خالد الصاوي، وأحمد داوود، ودينا الشربيني" لتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، والتي انطلقت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية.

ويفتتح المهرجان مساء اليوم برئاسة المنتج محمد حفظي، بالفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو، الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج.

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ويقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، من إخراج هشام فتحي، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بشخصيات سينمائية رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

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