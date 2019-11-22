مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج الأميركي تيري جيليام

كرم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محمد حفظي، المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت يسرا، تكريم المخرج المصري الكبير شريف عرفة، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، ووجهت يسرا تحيتها إلى محمد حفظي على ظهور المهرجان بشكل جيد، كما أعربت عن سعادتها للمشاركة في تكريم شريف عرفة.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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