خالد الصاوي يؤكّد أنّ يوسف رزق الله هو "يوتيوب" السينما المصرية

وصف الفنان خالد الصاوي، الراحل يوسف شريف رزق الله، بـ"يوتيوب" و"موسوعة" السينما المصرية.

وأضاف خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41،:"شرف كبير لي أن أقدم هذه دورة التي تحمل اسم الأستاذ الكبير يوسف شريف رزق الله، وهو يوتيوب السينما المصرية، والموسوعة السينمائية التي تربطتنا من خلال الشاشة الصغيرة بالكبيرة".

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

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