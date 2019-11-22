ميرهان حسين تتقمّص شخصية السيدة فيروز بعيد ميلادها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة ميرهان حسين عيد ميلاد الفنانة اللبنانية القديرة فيروز على طريقها بين الطرافة والإعجاب والتقدير. حيث تقمّصت شخصية الأيقونة اللبنانية على طريقتها برسمٍ مميّز على وجهها وتقليد أسلوبها الفريد بالغناء.

ونشرت مقطعين فيديو للمناسبة. أحدهما يركِّز على ملامح وجهها الذي تحوّل لوجه فيروز عبر التبرّج، والثاني قلدّتها فيه بالأداء عبر أغنيتها الشهيرة "حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي".

وكتبت معلقّة: طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الاشخاص .. تقريبا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي. ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .". وسألت الجمهور إن كانت قد نجحت برسم وجه السيدة فيروز على وجهها كاتبة: "إيه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي؟" ثم علقت على الثاني: "كل سنة وانتي عشقي بالصيف و بالشيتي .. و بالربيع و الخريف"

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