شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تستأنف تصوير "بنات ثانوى" اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة الشابة جميلة عوض تصوير مشاهدها فى فيلم بنات ثانوى اليوم الجمعة في أحد الديكورات بمصر الجديدة، بعد أجازة يوم واحد من التصوير بسبب تغيير الديكورات، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة هنادى مهنى ومى الغيطى وهدى المفتى وآخرين.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق وعلى رأسهم الفنانة جميلة عوض، التى تدرس فى مدرسة حكومية بالصف الثانى الثانوى خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف.

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"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن جميلة عوض قدمت فيلمين هذا العام هما "الضيف" مع خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وإخراج هادى الباجورى وعرض فى يناير الماضى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومى فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف ومحمد ثروت وإخراج محمود كريم وتم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى.