شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الجوكر ينفى تقديم جزء ثان منه بعد تخطى إيراداته مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى تود فيليبس، مخرج فيلم "الجوكر"، تقديم جزء ثان من حتي الآن، لافتا أن بعض التقارير الصحفية التي أدعت ذلك لا تستند على معلومة صحيحة.

وأكد فيليبس أنه لم تجر أية اجتماعات أو اتفاقات مع المديرين التنفيذيين في شركة الإنتاج "وارنر براذرز" بشأن فيلم "الجوكر2"، أو مع كاتب السيناريو سكوت سيلفر، أو بطل الفيلم، الممثل الأمريكي واكين فينيكس،فى تصريحات له لموقع "the play list".

وتابع :"لم نجر أى محادثات جادة حول الموضوع ولكن يمكن فى المستقبل تقديم جزء ثاني بعد تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

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ودخل فيلم "الجوكر"، المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية التاريخ، بكونه أصبح رسميا أول فيلم "للكبار فقط" بحقق مليار دولار في الإيرادات العالمية، كما أنه أصبح أكثر فيلم "للكبار فقط" محقق لإيرادات شباك التذاكر.