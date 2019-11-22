شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إلهام شاهين أول الحاضرين فى جنازة شقيقة فيفى عبده بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة إلهام شاهين إلى مسجد السيدة نفيسة، للمشاركة فى جنازة شقيقة الفنانة فيفى عبده، الحاجة سعاد، والتى رحلت عن دنيانا أمس داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.

وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وقالت النجمة فيفى عبده لـ"الخليج 365"، إن العزاء سيكون فى المقابر بعد صلاة الجنازة فقط، نظرا لوصية شقيقتها الراحلة، والتى أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.