شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر لفيلم هاريسون فورد الجديد The Call of the Wild والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن أول تريلر لفيلم المغامرة الجديد The Call of the Wild، الذى سيصل دور العرض المختلفة حول العالم فى 21 فبراير المقبل 2020.

الفيلم من إخراج كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، جاك لندن، وإجيرتون ريرسون يونج، وحقق الفيديو الترويجى الذى طرح على حساب الشركة الرسمي على موقع الفيديوهات مشاهدات وصلت إلى 36 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

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فيلم The Call of the Wild من بطولة كارين جيلان، هاريسون فورد، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس.

ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، حيث سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، الذى سيكافح من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد.

يذكر أنه أعلنت شركة ديزنى عن موعد طرح فيلمها الجديد The Last Duel، والذى قررت الشركة طرحه في دور العرض يوم 25 ديسمبر من العام المقبل 2020، العمل من إخراج ريدلى سكوت.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".